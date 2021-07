Previ-Rio publica nesta quarta-feira portaria com a nova data - Agência O DIA

Publicado 20/07/2021 18:10 | Atualizado 20/07/2021 19:11

O prazo para cancelamento ou adesão sem carência ao Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM) — que terminaria nesta terça, dia 20 — foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 23 de julho. O procedimento deve ser feito pelo link Atenção, servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio.(PSSM) — que terminaria nesta terça, dia 20 —, dia 23 de julho. O procedimento deve ser feito pelo link http://wpro.rio.rj.gov.br/previrio/beneficios/pssm/

As operadoras Assim Saúde e Grupo Notre Dame Intermédica ficarão responsáveis pelo serviço a partir de 1º de agosto até 31 de julho de 2023. Vale lembrar: aqueles que já tem a cobertura da Assim e pretende mantê-la, sem mudar o tipo de plano, não precisam se manifestar no sistema PSSM On line.

150 MIL VIDAS



Atualmente, são 150 mil vidas atendidas pelo plano de saúde, entre o pessoal da ativa — efetivos e comissionados —, dependentes, aposentados e pensionistas.

PUBLICAÇÃO NO DO

O Previ-Rio publicará portaria no Diário Oficial desta quarta-feira com a nova data.