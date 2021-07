Toshiro Muto, CEO do Comitê Organizador de Tóquio-2020, revelou que os atletas serão monitorados durante os Jogos Olímpicos - AFP

Toshiro Muto, CEO do Comitê Organizador de Tóquio-2020, revelou que os atletas serão monitorados durante os Jogos OlímpicosAFP

Publicado 20/07/2021 17:09

Rio - Nesta terça-feira, Toshiro Muto, chefe do comitê organizador das Olimpíadas, não descartou o cancelamento do torneio de última hora. Quanto ao aumento de casos da Covid-19, Muto garantiu que estará atento e, se precisar, convocará os organizadores para discutirem o tema.

"Nós concordamos que vamos convocar conversas entre cinco partes novamente. Nesse momento, os casos de coronavírus podem aumentar ou diminuir, então vamos pensar sobre o que devemos fazer quando a situação surgir".

Publicidade

Na segunda-feira, dois competidores testaram positivo para a Covid-19 no Japão. Ondrej Perussic, faz parte da equipe de vôlei de praia da República Tcheca e Kara Eaker é ginasta dos Estados Unidos.

Até o momento, foram cincos casos confirmados de Covid-19 na Vila Olímpica, sendo os dois primeiros casos a testarem positivo no domingo: dois sul-africanos e no sábado, uma pessoa não identificada, que não é atleta, foi o primeiro caso do torneio.

Publicidade

Devido ao aumento de casos em Tóquio, os eventos serão realizados sem público para evitar disseminação. Na terça-feira, houve 1.400 notificações da contaminação. Até o momento, o sistema de vacinação é o mais lento, comparado a outros países ricos, tendo 15 mil mortes no país e mais de 840 mil casos.