Babu Santana Divulgação

Por iG

Publicado 08/04/2021 08:50

São Paulo - Babu Santana, ex-participante do "BBB 20", ganhou grande visibilidade graças ao reality show da Globo. Em entrevista, o ator reconheceu os frutos do programa e revela frustração ao falar de militância.

"Não consegui notoriedade com a minha arte, consegui com um show de entretenimento, onde todo meu conhecimento não foi usado, no sentido de construção de personagem. Às vezes é frustrante viver da arte no país. Estou trabalhando isso na análise. O que me deixa feliz é que ganhei notoriedade por ser eu mesmo. Além disso, o artista, o cara que tem senso crítico, que tem coragem de se expressar, apontar o que incomoda, vem sendo confundido com um inimigo público. Isso é muito grave, muito triste", iniciou Babu em papo com a revista "Trip".

Longe do "BBB" há pouco mais de um ano, Babu leva o racismo, tema recorrente no reality, como uma de suas bandeiras. "Você começa a ver figuras pretas surgindo em todos os segmentos da sociedade. Isso é fruto da militância, não se pode banalizar quem não tem medo de lutar. As pessoas dizem coisas do tipo 'a fulana é muito radical'. Radical foi o processo de escravidão, que forçou um monte de gente a ir de um país para outro. Mais radical que isso, nem a Lumena nem qualquer pessoa vai conseguir ser. Para mim, não existe militante radical, radical é desigualdade contra a qual ele luta", apontou.

Ao falar sobre cancelamento, Babu admitiu ter medo. "Calculo tudo o que vou fazer agora, mas tento canalizar isso para um lado bom, de ver falhas na minha conduta e corrigi-las, antes que se tornem um cancelamento. Não dá para negar que esse movimento existe e que traz prejuízos para quem trabalha na internet, comercialmente. Mas vou cuidar da minha vida para não cometer um crime, uma injustiça. Perto disso, o cancelamento é uma coisa meio banal. Eu sei quem eu sou, vou seguir com as minhas convicções e a educação que recebi da minha família", encerrou.