Rio - Parece que participantes do "Big Brother Brasil 21" gostaram da ideia de dar beijos triplos - e quádruplos. Nesta madrugada, após show do Dennis DJ, foi a vez de Sarah, Gilberto e Fiuk protagonizarem um beijo triplo na telinha da Globo.

Sarah e Gil aproveitavam a pista de dança quando foram surpreendidos pelo pedido de Fiuk. "Aí, selinhos de amigos?", pediu o filho de Fábio Jr. Os amigos, em seguida, não hesitaram e atenderam o pedido do cantor. Depois do rápido beijo, Gil comemorou com gritaria eufórica.

