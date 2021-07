Fuga de internos do Degase de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 23/07/2021 10:53 | Atualizado 24/07/2021 11:22

Volta Redonda - No final da tarde de sexta-feira, dia 23, seis internos fugiram do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense), unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Volta Redonda, no bairro Roma I.

De acordo com as informações divulgadas, sete adolescentes tentaram fugir. Um deles foi contido dentro da unidade e dos seis que fugiram, um já foi encontrado. Também segundo o Degase, os outros cinco ainda são procurados pela Polícia Militar que realiza os trabalhos de busca.

A unidade do Degase abriga menores que cumprem medidas socioeducativas determinadas pela Justiça para serem reinseridos na sociedade.