Interessados em participar da peneira da categoria de futebol amador (acima de 18 anos) devem realizar as inscrições até esta quarta-feira (21) na sede da Esportes e Lazer. - SECOM

Publicado 19/07/2021 21:21

O fim de semana foi de futebol em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A Secretaria de Esportes e Lazer realizou a primeira peneira gratuita com adolescentes de até 17 anos no sábado (16). O objetivo foi avaliar os jogadores que irão formar uma das equipes da Seleção de São Pedro da Aldeia. Cerca de 30 jovens estiveram presentes nas partidas de futebol de campo. Os selecionados irão participar de campeonatos intermunicipais já a partir da próxima semana.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Gaspar, avaliou positivamente a primeira peneira realizada pelo município. “A peneira foi muito produtiva. Conseguimos fazer um trabalho muito bacana de observação dos inscritos. Com certeza iremos formar um grupo muito bom, com jogadores com bastante vivência no esporte. O próximo passo será organizar os treinamentos”, contou.

Ao todo, 33 jovens foram avaliados de acordo com o desempenho técnico. Os participantes serão escalados para os jogos, entre titulares, reservas e substitutos. A primeira competição do grupo será a Copa MSR de Futebol de Base de Iguaba Grande.

A próxima peneira gratuita promovida pelo município será para os candidatos acima de 18 anos, no dia 25. “Nosso objetivo é abrir oportunidade para que os moradores, sem distinções, participem da formação dos times que vão representar a nossa cidade. O esporte tem o poder de aproximar os cidadãos e criar um sentimento de pertencimento com o município. Os times da Seleção de São Pedro da Aldeia serão um grande sucesso”, afirmou Ricardo Gaspar.

Inscrições abertas até esta quarta (21)

Interessados em participar da peneira da categoria de futebol amador (acima de 18 anos) devem realizar as inscrições até esta quarta-feira (21) na sede da Esportes e Lazer. É necessária a apresentação das originais e cópias de documento pessoal com foto, comprovante de residência, atestado médico em caso de patologias ou restrições médicas.

Todos os participantes devem ser moradores da cidade e não podem atuar como profissionais da modalidade. A seletiva será realizada no campo do São Pedro Esporte Clube, localizado na Rua Capitão Costa, no Centro.

Já a de Secretaria de Esportes e Lazer, local de inscrição para participação da peneira, está situada na Avenida Francisco Coelho Pereira, ao lado da Casa da Cultura, no Centro.

Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol

A principal disputa das equipes da Seleção de São Pedro da Aldeia será o Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol, previsto para setembro. A competição reunirá 12 cidades da região em jogos de diversas modalidades. Em breve, serão abertas inscrições para peneira de formação de equipes aldeenses de vôlei de praia, futevôlei e corrida rústica.