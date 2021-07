A ocorrência foi apresentada na 125° DP, onde o acusado permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 19/07/2021 17:50

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas foi preso por posse ilegal de arma de fogo em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do GAT foi a uma residência no bairro Estação após uma denúncia de que um suspeito estava guardando armas e drogas no local e que iria abastecer seus respectivos vapores na Praça das Águas, que fica no Centro da cidade.

O carro do elemento foi abordado e ele tentou empreender fuga, mas foi contido com uso moderado de força. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado no veículo, mas ele confessou a posse de um revólver calibre 38 em sua residência.

A guarnição procedeu ao local e apreendeu a arma.

A ocorrência foi apresentada na 125° DP, onde o acusado permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.