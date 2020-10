O jovem Lucas Siqueira é o meio campo do time da ONG Construir, que promoverá a peneira Divulgação

Por O Dia

Ser jogador de futebol é o sonho de milhões de crianças e jovens de todo o Brasil. Quem pretende seguir por esse caminho pode ter uma oportunidade na próxima terça-feira (27) e quinta-feira (29). Nesses dias haverá peneiras gratuitas no Campo do Gericinó, em Nilópolis, com o objetivo de descobrir novos talentos para a formação do time da Ong Construir. Os testes vão acontecer em dois horários, de 8h às 11h e das 14h às 17h.

Do time já fazem parte o meio atacante Tigrinho, com passagens pelo Nova Iguaçu e Mangueira. De Minas Gerais, os irmãos, o zagueiro Felipe Siqueira e o meio-campo Lucas Siqueira, com passagens pelo Atlético Carioca, Foz do Iguaçu e AD Itaboraí. "Para mim é um orgulho fazer parte desse time. Para esses meninos que, como eu, sonham com o futebol, é a chance de transformar em realidade", diz Lucas.



Os interessados podem se inscrever na sede da Ong Construir, que fica na Rua Coronel José Muniz, 432 - Olinda/Nilópolis ou através do Whatsapp, (21) 97161-1349. No caso da inscrição pelo celular, é necessário informar nome, idade, telefone de contato e posição. Quem tiver vídeo jogando futebol também é interessante enviar. O uso de máscara no evento é obrigatório e a empresa Life Star Talentos apoia a iniciativa.