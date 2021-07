O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Rio - Um homem que estava roubando passageiros de um ônibus foi preso em flagrante por policiais civis, nesta quinta-feira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a instituição, uma equipe da 33ª DP (Realengo) chegou no local no momento em que o criminoso lutava com uma das vítimas dentro do coletivo da linha 499 (Cabuçu-Central).

Os policiais voltavam de uma diligência quando suspeitaram da movimentação dentro do ônibus. Segundo as vítimas, o assaltante embarcou no coletivo, anunciou o assalto e começou a pegar telefones e pertences dos passageiros. Uma das vítimas teria percebido que a arma usada por ele era falsa e o atacou.

Ao chegarem no local, os policiais prenderam o suspeito e constataram que ele carregava um simulacro de arma. As investigações continuam para apurar a participação dele em outros assaltos em São João de Meriti.