Portal dos Procurados - Foto: Divulgação

Portal dos ProcuradosFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2021 16:55

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam levar a prisão de suspeitos de terem envolvimento no tráfico de drogas no complexo de favelas do Caju, Zona Portuária. Felipe Nascimento de Souza, 27 anos, Wallace Marcelino, 35, Rodrigo Jeronimo Fernandes da Silva, 35, e Cicero Fernandes Bezerra da Silva, 41. Eles são considerados foragidos da Justiça.

Agentes da 17ª DP (São Cristóvão), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de outras quatro delegacias investigam uma cooperativa de reciclagem usada para lavar o dinheiro do tráfico de drogas da região. Os policiais descobriram que um dos braços financeiros da quadrilha movimentou mais de R$ 50 milhões entre 2018 e 2020.

Publicidade

Parte dos valores era dividido entre familiares de traficantes do Complexo do Caju e de comunidades do Complexo da Maré. Um dos beneficiados era o traficante Luis Alberto Santos de Mouro, o Bob do Caju, preso desde 2017.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).