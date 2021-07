'Não é possível que isso fique parado um minuto que seja', disse Paes sobre o estoque de vacinas - Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 23/07/2021 15:51 | Atualizado 23/07/2021 17:08

Rio - O prefeito Eduardo Paes usou seu perfil oficial no Twitter, nesta sexta-feira, para chamar a atenção dos cariocas sobre um possível atraso no calendário de vacinação da cidade por conta de cerca de 7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 que ainda não foram liberadas pelo Ministério da Saúde. "Divulgamos nosso calendário de acordo com as chegadas informadas pelo ministério. Se não cumprirem corremos o risco de atrasar", disse Eduardo Paes.

De acordo com os anúncios feitos pelo ministério, desde a última terça-feira (20), a pasta vem recebendo pelo menos um milhão de doses por dia. Nesta sexta-feira chegou ao acumulado de 7,3 milhões de imunizantes, sendo 6,2 milhões da Pfizer e 1 milhão da Covaxin.

Não é possível que isso fique parado um minuto que seja. O motivo é simples: qto mais tempo demora maior o risco de óbito. Não há nada mais importante a fazer nesse momento! 2/2 — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 23, 2021

Segundo o Ministério da Saúde, as doses anunciadas ainda estão chegando para a pasta e depois de recebidas, elas passarão por um centro de conferência dos imunizantes, em Guarulhos. Depois desta etapa, é realizada uma reunião com estados e municípios para definir locais com mais urgência para o recebimento das doses para só a partir daí elas serem liberadas.

De acordo com o atual calendário de vacinação da prefeitura, o planejamento é que toda a população adulta esteja vacinada até 18 de agosto. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a meta é ter, ao fim do novo calendário, 4.751.823 cariocas adultos imunizados com a primeira dose, representando 90% desse grupo.