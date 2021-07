Apreensão causou um prejuízo de R$30 milhões para o crime organizado - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 23/07/2021 15:56 | Atualizado 23/07/2021 15:58

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 240 tabletes de pasta base de cocaína, na tarde de sexta-feira (23) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação aconteceu na BR-040, na altura do quilômetro 105, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, uma equipe suspeitou de um veículo e realizou uma abordagem. Durante a fiscalização, os agentes constataram que havia material ilícito sendo transportado escondido no porta-malas.

O motorista, o automóvel e as drogas foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, na Zona Portuária do Rio. Com a apreensão, a Polícia Rodoviária Federal causou um prejuízo de R$30 milhões para o crime organizado.