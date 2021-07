Rio de Janeiro

Rio tem previsão de chuva e ventos fortes nesta segunda; tempo ficará estável na semana

De acordo com o Alerta Rio, as temperaturas também devem diminuir em relação ao dia anterior, com mínima de 12º e máxima de 21ºC. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca

Publicado 19/07/2021 09:06 | Atualizado há 3 horas