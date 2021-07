Empresário usava documento falso no nome de João Marcelo Arrais Silveira Filho quando foi preso - Reprodução

Publicado 23/07/2021 16:39 | Atualizado 23/07/2021 16:57

Rio - Um homem preso em flagrante, na última quarta-feira, por uso de documento falso criou uma rede de pet shops e veterinária com dinheiro fruto de estelionato. Marcelo Araújo Silveira Filho, de 43 anos, abriu seis lojas e uma veterinária na Zona Oeste com valor obtido em esquemas de compra de carros de luxo usando documentos falsos. O estelionatário era o chefe de uma quadrilha especializada nesse perfil de crime que atuava no Ceará, onde ele é considerado foragido.

No Rio de Janeiro, ele usava o nome de João Marcelo Arrais Silveira Filho para esconder sua identidade real. Ele foi preso na quarta-feira, quando chegava dirigindo uma Mercedes-Benz em uma das unidades da sua rede de pet shops, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. O veículo usado por ele foi apreendido pelos agentes da 12ª DP (Copacabana), que investigavam o criminoso.

No Ceará, Marcelo é acusado de comandar uma quadrilha que usava documentos falsificados para comprar veículos de luxo. Pelos crimes, ele já foi alvo de 15 inquéritos naquele estado, 13 deles por estelionato, e possui condenação de seis anos e dois meses de prisão.