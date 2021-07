Estabelecimento fica na Estrada Gonçalves Kennedy, em nva Iguaçu - Reprodução / GoogleMaps

Estabelecimento fica na Estrada Gonçalves Kennedy, em nva IguaçuReprodução / GoogleMaps

Publicado 23/07/2021 16:54 | Atualizado 23/07/2021 19:28

Rio - Criminosos assaltaram uma filial da Casa e Construção (C&C) e fizeram os funcionários reféns, na tarde desta sexta-feira, na Estrada Gonçalves Kennedy, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20°BPM (Mesquita) foi acionada. No local, policiais foram informados que a loja foi assaltada por homens armados com fuzis, que roubaram pertences dos funcionários e os mantiveram trancados no refeitório do estabelecimento.

Publicidade

Ainda segundo a corporação, os assaltantes conseguiram fugir e a ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).