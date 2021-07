Programa Mães Sem Fome - Foto: Divulgação

Programa Mães Sem FomeFoto: Divulgação

Publicado 23/07/2021 15:43

Rio - O programa Mães Sem Fome, da L'Oréal Brasil, arrecadou 200 toneladas para doar para mães que são chefes de família em comunidades do Rio. A campanha irá doar cinco mil cestas básicas para mulheres do Complexo da Maré, do Morro da Providência, ambos na Zona Norte, de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além dos alimentos, elas receberão 35 mil produtos de higiene e cuidados pessoais.

"Com o movimento Mães Sem Fome, estamos atuando para apoiar as mulheres de comunidades ao nosso redor na luta contra a fome. Em um contexto tão preocupante de precarização, devido a essa pandemia, é nossa responsabilidade continuar a mobilização em prol de quem mais precisa", explicou a diretora de Sustentabilidade da L'Oréal Brasil, Maya Colombani.

Publicidade

Os alimentos serão distribuídos pelas ONGs Redes da Maré, Casa do Menor, Galpão Gamboa, SOS Providência e Zona Portuária, Projeto Luar, Projeto Gramachinho, Instituto Ide, Gol de Letra e Associação Betsaida.