Polícia prendeu comerciantes suspeitos de venda de linha chilenaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/07/2021 14:41 | Atualizado 23/07/2021 15:17

Rio - Uma operação da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira, dois comerciantes pela venda irregular de linha chilena na Zona Oeste do Rio. Essa foi a segunda ação desencadeada pela unidade para combater a venda dos produtos na cidade, que é proibida. Os presos não tiveram o nome divulgado.



Mesmo após a primeira operação, no dia 05 de maio deste ano, as investigações demonstraram que acidentes por conta do uso da linha chilena, com alto potencial cortante, continuaram acontecendo nos últimos dois meses.

Segundo os agentes, diversos casos de vítimas com feridas profundas e até amputações provocadas pelo material foram contabilizados entre o intervalo das duas ações. A segunda fase ocorreu nesta sexta para apreender parte do produto e identificar e prender dois responsáveis pela venda.

De acordo com Polinter, foram apreendidos milhares de metros de linha chilena, potes de cerol (vidro moído com cola) e grande quantidade de óxido de alumínio — utilizado para a fabricação da linha chilena. As lojas dos comerciantes foram interditadas e eles irão responder por comercialização de produto nocivo à saúde humana.