Evento homenageia mães negras de filhos vítimas do genocídio da juventude negra - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Evento homenageia mães negras de filhos vítimas do genocídio da juventude negraTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 23/07/2021 13:51

Rio - Em comemoração ao Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha, que acontece nesta sexta-feira (23), o Conselho Municipal de Igualdade Racial de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, vai promover uma edição do "a.Fé.to" com uma celebração inter-religiosa, em respeito e solidariedade às mães negras de filhos vítimas do genocídio da juventude negra.

O evento acontece às 16h, na Praça da Marisa, no Centro da cidade. O a.Fé.to é um projeto desenvolvido pelo terreiro de candomblé Ilê Asè do Ogun Já - Centro Cultural Santo Antônio de Catigeró, conduzido pela Mãe Juçara de Yemanjá e pela Comunidade Batista em São Gonçalo, liderado pelo Pastor Júlio, por meio do Conselho Municipal de Igualdade Racial do município. O objetivo é promover diálogos sobre fé, afeto, espiritualidade e resistências.