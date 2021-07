Veículo de carga dos correios foi recuperado por policiais do 40º BPM (Campo Grande) - Divulgação

Publicado 23/07/2021 18:25 | Atualizado 23/07/2021 19:13

Rio - A polícia desarticulou uma quadrilha de roubos de carga, nesta sexta-feira, após dois bandidos assaltarem um veículo dos Correios, na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, na Zona Oeste. Os criminosos foram presos e dois motoristas da empresa, feitos reféns, foram libertos.

De acordo com registro, policiais do 40º BPM (Campo Grande) estavam em patrulhamento pela via quando suspeitaram dos integrantes no interior de uma Fiorino dos Correios. Os PMs recuperaram dois veículos de carga da empresa. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).