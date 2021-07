Geral - Lava jato irregular no Rio de Janeiro. Na foto, na Rua Leopoldo Bulhoes, de Bonsucesso a Benfica, passando por Manguinhos, na zona norte, e grande o numero de lava jato irregular. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/07/2021 14:02 | Atualizado 23/07/2021 15:04

Rio - Eles funcionam na calçada, ou mesmo na pista, e a economia de água não costuma ser prioridade. Apesar de empregar jovens e facilitar a vida de quem trafega pelas vias da cidade, diversos lava-jatos do Rio funcionam de forma irregular, com ligações clandestinas de água e energia, os famosos 'gatos', e sem autorização para ocupar o espaço urbano. Na quinta-feira, agentes da secretaria de Ordem Pública (Seop) aplicaram seis multas em uma operação na Zona Oeste.

A reportagem do DIA percorreu bairros da Zona Norte e observou que os diferentes lava-jatos clandestinos atuam com preço tabelado: em Benfica, Mangueira, ou Bonsucesso, a lavagem geral custa R$ 15; a lavagem com secagem custa R$ 10; e a ducha simples custa R$ 5. Alguns pontos aceitam até pagamento no cartão de crédito.

Na quinta-feira, a Seop fiscalizou lava-jatos na Estrada do Pau-Ferro, Rua Araguaia e Rua Tirol, na Freguesia; Estrada do Capenha, no Pechincha e Estrada do Cafundá, na Taquara. Seis multas foram aplicadas por falta de alvará de funcionamento. A Cedae desfez três ligações clandestinas de água, e a Light verificou desvios de energia elétrica. Segundo a Seop, a "operação fez parte das medidas planejadas para coibir desordens nesses estabelecimentos e será realizada em outros pontos do Rio".

Lava-jatos precisam de alvará de funcionamento da Prefeitura do Rio para atuarem regularmente, além de conta de água ativa. Há dois códigos de atividades econômicas do município previstos para a categoria - 'lavador' e 'lavagem de veículos'. A depender do tamanho do empreendimento, os lava-jatos precisam apresentar também um projeto que garanta a separação dos resíduos de óleo e graxa.

Em nota, a Cedae informou que está em contato com a Secretária de Ordem Pública e órgãos de segurança para viabilizar operação para coibir a prática ilegal. "A Companhia também realiza ações permanentes para combater fraudes e ligações clandestinas. Somente este ano a Cedae realizou mais de 2.280 operações para combater ligações clandestinas, conhecidas como "gatos". Somente no dia 04 de junho, por exemplo, foram desfeitas 130 ligações na Avenida Isabel Domingues, na Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Os casos mais recentes e frequentes referem-se a ligações clandestinas em lava-jatos, quiosques comerciais e residências", completou a Companhia.