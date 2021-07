Faustão - Reprodução/Globo

Publicado 22/07/2021 17:58 | Atualizado 22/07/2021 18:01

Fausto Silva fez uma rara aparição a um evento gastronômico, nesta quinta-feira. Nas redes sociais, o apresentador foi marcado em fotos no local. Nas imagens, Faustão surgiu sorridente ao lado de um chef de cozinha em um restaurante em São Paulo.

Desde que deixou a TV Globo, essa é a segunda vez que Fausto Silva aparece em público. Faustão está de contrato assinado com a Band, com previsão de retorno às telinhas em 2022.







No Instagram, Julia compartilhou um vídeo falando sobre o assunto. "É incrível. Eu estou participando da parte de criação do novo programa. Não estarei lá apenas no momento de gravar. Participo das reuniões e faço parte deste movimento. Está sendo sensacional".

Nos Stories, a miss desabafou sobre a ansiedade que estava sentindo para contar logo o assunto. "É uma oportunidade única de aprender com este ícone da comunicação que é o Fausto", concluiu.