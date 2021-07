Paolla Oliveira - Reprodução

Rio - Paolla Oliveira não gostou de um comentário feito na publicação em que comemora sua vacinação contra a covid-19 com a hashtag #VivaOSUS. Após a atriz de 37 anos compartilhar as fotos do momento em que recebeu a primeira dose do imunizante, um usuário do Twitter registrou seu incômodo com a postura da artista.

"Viva o SUS [Sistema Único de Saúde]? Engraçado como esse povo vive com essa lacração, mas só vai no [hospital] Sírio Libanês", comentou o internauta na publicação da atriz. Em resposta, Paolla se defendeu da crítica e reforçou sua admiração pelo orgão responsável pela aplicação das vacinas contra o coronavírus no Brasil.

"As vacinas são aplicadas pelo SUS, ou não?! Não só contra covid-19, mas de outras doenças, todas as vacinas gratuitas. E sim, pagamos impostos, mas o SUS é uma conquista nossa. Quando eu celebro o SUS, o sistema de saúde que me imunizou, eu celebro por todos. Principalmente por quem não pode pagar um plano ou hospital particular. Você não acha justo que a gente tenha orgulho disso? Que a gente fique feliz pelos outros também? Eu acho. Então eu vou continuar apoiando e defendendo sim, a rede, as melhorias, os projetos, as pesquisas", declarou a artista.

"Se tiver uma crítica ao SUS, não venha reclamar pra mim, cobre de políticos e autoridades competentes. Mas se ainda não estiver convencido da importância do SUS pro país, pesquise e estude um pouco. Sites sérios, não WhatsApp. Beijos. Saúde", encerrou a atriz, voltando a utilizar a hashtag que causou a reclamação.



