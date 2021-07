Andre Rocha, percussionista do Fundo de Quintal - Reprodução/Facebook

Rio – Andre Rocha, percussionista do Fundo de Quintal, revela ter sido diagnosticado com câncer e acusa grupo de virar às costas para ele. O músico, que completou 53 anos de idade em julho, procurou ajuda médica após sangramento no intestino, sendo constatado um tumor na região investigada.

“Comuniquei o que estou passando ao grupo e ninguém falou nada, nem ajudou. No dia 13 de julho, contei ao empresário (Andre Tomassini) para comunicar ao grupo. Eles estão cientes do que está acontecendo, mas ninguém me ligou”, diz André.

O músico ainda conta que está tendo o auxílio de uma amiga para marcar uma consulta oncológica na primeira semana de agosto e, assim, poder averiguar qual é o tumor e o tratamento adequado para os próximos meses.

“Preciso de ajuda. Trabalhei com eles por 15 anos, gravei CDs e DVDs, e não vou poder trabalhar mais”, completa Andre, que passou por duas colonoscopias, exame de captura de imagens em tempo real do intestino grosso, e aguarda atendimento oncológico para seguir com o tratamento.

Até o fechamento desta matéria, o empresário do grupo não respondeu o contato do DIA.

