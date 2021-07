Jesus, Dudu Azevedo - novela da Record - Edu Moraes

Publicado 22/07/2021 14:42

Rio - Dudu Azevedo se despediu oficialmente da RecordTV e da novela "Gênesis" na madrugada desta quinta-feira (22). O ator de 42 anos anunciou o fim de seu contrato com a emissora em uma publicação emocionante, onde fala sobre renascimento e novos ciclos que vive.

"Cada dia uma nova chance. Todo dia é renascimento. Não posso me privar do direito de me perdoar todos os dias pelos erros que cometo, fazendo isso com responsabilidade e autocrítica, mas me dando novas chances pra acertar. O erro está garantido pra quem tenta. Sou “tentador” incansável e sei que ainda vou errar muitas vezes em busca do acerto", iniciou o artista.

Em seguida, Dudu agradece à emissora em que ganhou reconhecimento ao interpretar Jesus nas novelas bíblicas "Apocalipse", "Jesus" e "Gênesis". "Hoje encerro mais um ciclo na minha vida. Mais um trabalho chega ao fim e assim fecho também meu ciclo nessa empresa, RecordTV, que me recebeu e deu grandes oportunidades. Sou muito feliz por tudo que tenho e venho vivendo na minha vida. Sou um profissional e homem muito realizado. Privilegiado mesmo", declarou o ator.

"Oportuno dizer que nesse momento muitos ciclos estão se fechando na minha vida e que, apesar das dores que isso me causa, não deixo de segurar firme na possibilidade de um grande, luminoso e promissor horizonte a se abrir diante de mim. Com as mudanças significativas vem a sensação de que parte de mim fica pra trás, 'morre', digamos assim. Mas também vem chance de renascer melhor, mais forte e mais feliz", continuou.

O ator encerrou a postagem demonstrando o pensamento positivo que carrega para os próximos passos que dará em sua carreira. "Tenho Fé em Deus e Fé na vida, por isso quero seguir sorrindo, atraindo felicidade e acreditando que o que eu desejo é muito possível e eu já venho construindo faz tempo. Que assim seja!"

