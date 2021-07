Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Publicado 22/07/2021 13:46 | Atualizado 22/07/2021 14:11

São Paulo - Felipe Neto, que costuma criticar Jair Bolsonaro (sem partido), chamou Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos deputados, de "covarde" nesta quinta-feira. O insulto foi compartilhado após ser veiculado que o político teria recebido ameaças do ministro Walter Braga Netto envolvendo as eleições de 2022.



fotogaleria

Publicidade

Além de Felipe Neto, outros usuários do Twitter questionaram a postura do presidente da Câmara. "Lira tem o dom de mudar completamente o assunto e o foco. Clara ameaça a democracia e ao invés de vir a público defender a instituição, finge demência e acha que nós somos babacas", disse um, que foi identificado como Junior Almeida. "Acho que devemos passar a nos referir a esse ser como Arthur Covarde", comentou Luís Henrique. "O senhor me faz sentir saudades do Rodrigo Maia", disse Jaime, referindo-se ao antecessor de Lira.



Toda essa repercussão surgiu, pois o jornal Estadão noticiou que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, fez ameaças a Lira sobre a não realização das eleições de 2022. Nos arquivos, Netto sugere que as mesmas não serão realizadas sem o voto impresso. A ideia é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entretanto, é comprovado cientificamente que a votação eletrônica é a mais segura das opções.