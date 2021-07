O pedido de prorrogação da comissão por mais 90 dias foi realizado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Kajuru. - AGÊNCIA CNJ

Brasília - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, não aceitou o pedido do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e do deputado Rui Falcão para que a Corte determinasse que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), analise o impeachment contra Jair Bolsonaro.

Segundo Cármen Lúcia, a solicitação não pode ser aceita, pois configuraria interferência do Judiciário no Legislativo. "A imposição do imediato processamento da denúncia para apuração de responsabilidade do Presidente da República, pelo Poder Judiciário, macularia o princípio da separação dos poderes", diz trecho da sentença.

O pedido foi feito em maio do ano passado. Nele, Haddad e Falcão alegavam que Lira estaria se omitindo das suas responsabilidades ao não examinar ou encaminhar internamente a petição de impeachment por crimes de responsabilidade.