Integrante da CPI da Covid, Otto Alencar recebe alta após ter CovidJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 21/07/2021 18:15 | Atualizado 21/07/2021 18:16

Salvador - O senador Otto Alencar (PSD-BA) recebeu alta médica após ter sido diagnosticado com Covid-19. De acordo com o parlamentar, ele não desenvolveu a forma grave doença por ter se vacinado. Em seu perfil no Instagram, o senador agradeceu a equipe médica que cuidou dele.

"Tive a alegria de receber alta médica hoje (20/7). Cursei a doença com sintomas leves. As duas doses da vacina, com toda certeza, evitaram que desenvolvesse a forma mais grave da Covid-19. Agradeço, primeiramente, a Deus por minha recuperação. Também ao médico assistente, fisioterapeutas (eles me acompanharam durante todo o processo), a solidariedade e o carinho da minha família, além do apoio dos amigos. Com fé em Deus, em breve, estarei em forma para continuar a minha missão de trabalhar pela Bahia, pelos baianos e brasileiros. Obrigado a todos que me desejaram, neste período, pronta recuperação", escreveu o senador em seu perfil no Instagram.