Gregório DuvivierReprodução

Publicado 22/07/2021 15:53 | Atualizado 22/07/2021 15:55

Gregorio Duvivier foi vestido com o figurino de gravação de um episódio do "Porta dos Fundos", nesta quinta-feira, no Rio. Isso porque o ator foi surpreendido com o adiantamento do calendário de vacinação contra o coronavírus.

fotogaleria

"Anteciparam o calendário e me pegaram de surpresa. Não tive tempo de fazer plaquinha nem camiseta. Saí correndo no intervalo de almoço da gravação do Porta, e vacinei de pastor mesmo. Só o SUS salva!", escreveu Gregorio em uma publicação no Instagram.







