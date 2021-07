Eric Clapton - Divulgação

Eric ClaptonDivulgação

Publicado 22/07/2021 02:14

Rio – O guitarrista negacionista Eric Clapton provocou mais uma polêmica nesta quarta-feira (21). O músico afirmou que não irá se apresentar em nenhum local que requisite do público prova de que está vacinado contra a Covid-19.

Clapton, que é adepto do movimento antivacina e já chegou a lançar uma música contra medidas de prevenção da pandemia, fez esse pronunciamento em resposta ao Primeiro Ministro britânico, Boris Johnson, que anunciou a nova regra para evento de grande porte no Reino Unido.

Publicidade

De acordo com a revista Rolling Stones, a mensagem de Clapton dizia: “Gostaria de dizer que não me apresentarei em nenhum palco onde haja um público presente discriminado. A menos que haja provisão para todas as pessoas assistirem, eu me reservo o direito de cancelar o show”.

A polêmica logo tomou a pauta das redes sociais, que se decretaram a “morte” da carreira do artista.

Publicidade

Caramba…



Horrível a morte do Eric Clapton — TANTO TUPIASSU (@tantotupiassu) July 21, 2021

Meus sentimentos aos fãs do Eric Clapton. Que morte horrível. — Leonardo Lanna (@leonardolanna) July 22, 2021

Publicidade

Que morte horrível a do Éric Clapton. Ser antivacina não é revolucionário, não é ser questionador ou anti sistema. É ser só idiota mesmo. — maumau (@MaurilioBarbosa) July 21, 2021