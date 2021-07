A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro - Anderson Riedel/Presidência da República

Publicado 22/07/2021 02:08

Rio – Um vídeo divulgado na noite desta quarta-feira (21) pelo portal The Intercept Brasil mostra a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, recebendo instruções do que deveria falar durante o seu depoimento à CPI da Covid para defender medicamentos sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

A “Capitã Cloroquina”, como Mayra ficou conhecida, pede orientações ao epidemiologista Regis Bruni Andriolo, também defensor do tratamento precoce, para saber qual é a “bala de prata” que ela poderia levar para os senadores para “provar” a eficácia da hidroxicloroquina. Contudo, em seguida ela avisa a Regis imprimiu 2400 páginas de “evidências” com metodologia inadequada.

A secretária também aparece nas imagens pedindo sugestões de perguntas e respostas para serem enviadas a senadores de um “grupo” que apoia o tratamento precoce descartado pela comunidade científica. “Esse grupo precisa fazer perguntas que nos ajudem no nosso discurso [...] Eles jogam para eu fazer o gol”, explica Mayra.

Assista na íntegra: