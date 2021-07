André Marques - Reprodução / Tv Globo

André MarquesReprodução / Tv Globo

Publicado 21/07/2021 01:55

Rio – Nessa noite fria de terça-feira (20), foi exibido o último capítulo de No Limite. A final do reality de sobrevivência mostrou as últimas provas gravadas enquanto todos os participantes assistiam ao vivo do estúdio da Tv Globo. No final das provas, Paula Amorim e Viegas saíram vitoriosos, tornando-se finalistas.

O campeão, ou melhor, a campeã, foi escolhida pelo público em uma votação que durou poucas horas feita pela internet. Paula Croft, como ficou conhecida a ex-BBB, levou o prêmio de R$ 500 mil para casa, com 66,77% dos votos.

Mas nem o clima de final conseguiu salvar o programa do marasmo que assombrou essa edição do No Limite. Os participantes convidados estavam desanimados, o apresentador André Marques não conseguiu gerar nenhuma expectativa para quem assistiu. Faltou carisma, faltou empenho.

André Marques avisou que o programa voltará em 2022, só não sabemos se isso foi uma ameaça. Talvez devido ao grande sucesso que foi o BBB 21, a produção acreditou que poderia colocar qualquer coisa na tela que iria agradar o público. Foram soberbos e a resposta veio nas redes sociais, onde o público demonstrou sua insatisfação com o programa.

O André Marques tão animado que ele bateu duas palmas pra vencedora do no limite pic.twitter.com/1RH3AwKh1N — giovanna (@giparisan) July 21, 2021

a animação dos participantes assim nessa final #NoLimite pic.twitter.com/giktpXosVA — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) July 21, 2021

O programa inteiro foi ruim, mas uma final estilo BBB foi puxado, hein? #NoLimite — Bárbara Libório (@baliborio) July 21, 2021

