O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcado para os dias 21 e 28 de novembro. Isac Nóbrega/PR

Publicado 21/07/2021 01:45

Rio – O ministro da Educação, Milton Ribeiro, apareceu em rede nacional na noite desta terça-feira (20) para defender o retorno das aulas presenciais. Ribeiro caracterizou a volta como “necessidade urgente” e afirmou que o governo vai prestar auxílio e "garantir" que escolas possam funcionar com "segurança".

A pasta, no entanto, não tem como estabelecer a volta às aulas presenciais. Essa determinação cabe aos estados e municípios. O apelo do ministro, então, serve apenas para tentar mobilizar a opinião pública. Contudo, a resposta das redes sociais não foi favorável a Milton Ribeiro. Devido a uma passagem apagada pelo Ministério, grande parte da população nem sabia quem era o chefe da Educação no Brasil.

Pela internet, diversos usuários alegaram não ter conhecimento que existia um ministro da Educação. Outros provocaram o pronunciamento, no qual Ribeiro comparou a volta às aulas na Europa, onde a pandemia já está praticamente controlada, com o Brasil, onde falta vacina.

Sr Ministro da Educação, se as crianças brasileiras ñ estão em sala de aula é pq o seu governo recusou quase 200 milhões de vacinas em 2020, e qndo resolveu comprar, abriu o balcão de negócios da propina.



Chega de mentir para o povo brasileiro, respeite o Brasil! #ForaBolsonaro — Rogério Carvalho (@SenadorRogerio) July 20, 2021

nem sabia que tínhamos um ministro da educação na ativa ainda pic.twitter.com/0rZWBa4c7i — pedro (@salvepedrao) July 20, 2021

O ministro da Educação, que não tem o poder de determinar a volta das aulas presenciais, usa uma rede nacional de TV pra defender essa medida. Ou seja, recorreu à rede nacional pra dar uma opinião. Caberia melhor dar uma entrevista à um jornal — Mauricio Stycer (@mauriciostycer) July 20, 2021

Ministro da Educação, prazer (ou não) em conhecê-lo. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) July 20, 2021

