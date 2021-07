Emicida criticou o secretário de Cultura Mario Frias após comentário racista - Reprodução

Publicado 22/07/2021 16:54

Rio - Emicida se pronunciou sobre o caso do comentário racista feito pelo secretário especial de Cultura, Mario Frias . Em entrevista a Zeca Camargo, no "Splash Entrevista", do UOL, o rapper de 35 anos chamou o ex-ator de "medíocre" ao mesmo tempo em que criticava o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).