Sophia Abrahão - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2021 17:48

Rio - Sophia Abrahão compartilhou, com seus seguidores, um perrengue que está enfrentando na "Super Dança dos Famosos". A atriz revelou, nesta quinta-feira (22), que precisou trocar de parceiro inesperadamente, com menos de 24 horas para sua apresentação. A artista foi sincera ao falar sobre o nervosismo que sentia por causa da alteração.

"O Zazá [Ferrer], meu professor, meu amigo, meu parceiro, infelizmente não vai poder dançar essa semana comigo", contou Sophia em seus Stories do Instagram. "E eu tenho poucas horas agora pra pegar a coreografia com o meu novo parceiro maravilhoso que é o Bruno Franchi", continuou.

"São dois ritmos essa semana e a mudança aconteceu bem em cima", explicou a atriz antes de completar: "Se vocês me virem um pouco mais nervosa do que o normal no domingo, o motivo será esse". Em seguida, Sophia agradeceu a equipe de produção do programa e pediu a torcida dos fãs na competição que já entra em sua terceira fase