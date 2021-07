Miss Brasil Julia Gama - Reprodução

Publicado 16/07/2021 19:13 | Atualizado 16/07/2021 19:16

A Miss Brasil 2020, Julia Gama, revelou, pelas redes sociais, que foi contratada pela Band para trabalhar na equipe de produção do novo programa de Fausto Silva.

No Instagram, Julia compartilhou um vídeo falando sobre o assunto. "É incrível. Eu estou participando da parte de criação do novo programa. Não estarei lá apenas no momento de gravar. Participo das reuniões e faço parte deste movimento. Está sendo sensacional".

Nos Stories, a miss desabafou sobre a ansiedade que estava sentindo para contar logo o assunto. "É uma oportunidade única de aprender com este ícone da comunicação que é o Fausto", concluiu.

Julia Gama representou o país na última edição do "Miss Universo" e ficou na segunda colocação, resultado que o país não alcançava há 13 anos.







