Espaços passam por projeto de revitalizaçãoDivulgação/Prefeitura

Publicado 23/07/2021 15:03 | Atualizado 23/07/2021 15:07

Rio - Equipes da Fundação Parques e Jardins deram início, nesta sexta-feira, ao plantio das novas mudas que fazem parte da revitalização da Estrada do Galeão; ao longo do próximo mês serão plantados 580 mudas de árvores e arbustos. A ação conta com a participação e o apoio da Subprefeitura das Ilhas e da Gerência Executiva Local Ilhas. Os plantios serão realizados no trecho da descida do viaduto da Linha Vermelha ao Restaurante Siri. Ali serão replantados os passeios, os canteiros e a orla.



De acordo com o presidente da Fundação Parques e Jardins, Fabiano Carnevale, a proposta do projeto é plantar espécies com potencial paisagístico e de grande valor ornamental e cultural. Ao todo, serão plantadas 348 mudas de arbustivas e 234 mudas de árvores.



"Esse é mais um passo para uma cidade mais verde e com mais qualidade de vida. A arborização urbana é fundamental como mitigadora da poluição atmosférica e sonora, como elemento de sombreamento e regulador do microclima", disse Carnevale.



O subprefeito das Ilhas, Rodrigo Toledo, garante que o projeto representa uma mudança na consciência da população diante da destruição do meio ambiente. "Plantar árvores contribui para a preservação da biodiversidade, ajuda a reduzir o aquecimento global, melhora a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde da população", completou Toledo.



Espécies nativas

As árvores plantadas são espécies nativas da Mata Atlântica, da floresta e da restinga, como o araribá, o jerivá, a grumixama, o guapuruvu, a aroeira, o guriri, a clusia e a pitangueira. Serão utilizadas ainda espécies ornamentais como o baobá, o flamboyant a cassia seyal.



Há menos de um mês a Ilha do Governador recebeu o plantio de 25 novas árvores na Praça Jerusalém e no Parque Marcello de Ipanema, e a reposição de uma palmeira imperial que integra o conjunto das palmeiras imperiais tombadas na Rua Uçá e na orla da Praia da Bica.