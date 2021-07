Projeto começa dia 29 de julho - Reprodução

Publicado 23/07/2021 14:45 | Atualizado 23/07/2021 15:09

Rio - Moradores da Maré têm até esta sexta-feira (23) para se cadastrarem nas unidades de saúde da região e participar do projeto de vacinação em massa da prefeitura do Rio. A partir de 29 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dará início à imunização de 30 mil pessoas que moram na comunidade. Na data, será vacinado o grupo de 33 a 25 anos; no dia 30, a faixa etária entre 24 e 18 anos; e, em 31 de julho, quem tiver 18 anos ou mais. Aqueles que já compareceram à campanha de vacinação em andamento não poderão participar.

Segundo a SMS, os moradores já são atendidos pelas unidades de Atenção Primária que atendem às comunidades do complexo. Aqueles que, eventualmente, ainda não sejam atendidos podem procurar uma das unidades mais próximas de sua residência para realizar o cadastro.



A vacinação ocorrerá nos três dias das 8h às 17h, em 121 pontos de vacinação no complexo, em clínicas da família, centros municipais de saúde, associações de moradores, escolas e na Vila Olímpica da Maré. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a ONG Redes da Maré. Os participantes da pesquisa serão acompanhados durante seis meses para monitoramento dos efeitos da vacinação em larga escala e da pandemia na comunidade.



O estudo na Maré também avaliará aspectos como a efetividade da vacina, medindo anticorpos e verificando a taxa de proteção direta conferida e a imunidade de rebanho (proteção indireta); a ocorrência de eventos adversos pós-vacinais nos imunizados; a transmissão e circulação de diferentes variantes; e a dinâmica epidemiológica do coronavírus no complexo de comunidades.

PaqueTá Vacinada



Neste domingo (25), ocorre mais uma etapa de vacinação do projeto PaqueTá Vacinada, também em parceria com a Fiocruz. Dessa vez, cerca de 400 adolescentes entre 12 e 17 anos residentes da Ilha de Paquetá receberão a primeira dose da vacina contra covid-19, como parte do estudo que analisará os efeitos da vacinação em massa. O projeto analisa a segurança do imunizante, a proteção de pessoas não vacinadas e a eficácia a cada dose recebida. Com a cobertura vacinal total da população alvo, o monitoramento epidemiológico da pandemia na ilha será feito por um período estabelecido.



O grupo receberá a vacina da Pfizer, pois é o único imunizante atualmente disponível com autorização da Anvisa para aplicação nesse público. A segunda dose das vacinas, tanto para adolescentes quanto para adultos, será aplicada em 15 de agosto. Na primeira fase do projeto, em 20 de junho, os adultos receberam doses de AstraZeneca.



Segundo a SMS, após avaliar mais de 2,3 mil exames sorológicos coletados na ilha, dados preliminares do estudo indicam que 21% das crianças e adolescentes apresentam anticorpos contra a covid-19 por terem sido expostos ao coronavírus. Além disso, antes da primeira dose do projeto ser aplicada nos voluntários, 40% dos adultos não vacinados e 90% dos vacinados previamente à pesquisa testaram positivo para a presença desses anticorpos.