Rio - O sofrimento e angústia de familiares e amigos do motorista de aplicativo, 36 anos, que buscam informações sobre seu desaparecimento, completaram dez dias nesta sexta-feira. Morador do bairro Jóquei, em São Gonçalo, Rômulo desapareceu após sair de casa, no dia 13 de julho, para realizar uma corrida particular , solicitado por uma idosa, cujo destino final era na Associação Pestalozzi, no bairro Badu, em Niterói.

Segundo a irmã da vítima, Renata Domingos, 42 anos, a família não recebeu nenhuma informação que possa ajudar a solucionar o caso. O delegado Augusto Mota, da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pela investigação, disse ao DIA que a polícia fez buscas em um local próximo ao Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde receberam a informação de que o carro de Rômulo teria sido visto. "Vimos marcas de veículos queimados no chão, mas não encontramos o carro dele", disse.

Uma outra hipótese, que apontava que o corpo do motorista teria sido visto no Complexo do Salgueiro e estariam impedido de deixar o local por criminosos, foi negada pelo delegado. Angustiada, a irmã de Rômulo fez um apelo: "Se alguém fez alguma coisa com ele, que devolvam ele pra gente. A gente não sabe se meu irmão está vivo ou morto, não temos certeza de nada. Que apenas i devolvam, pois minha mãe teve um AVC recentemente e meu pai já tem 73 anos. Só queremos acabar com essa angústia que já dura mais de uma semana", desabafou.

Considerado uma pessoa calma e pai de uma adolescente de 13 anos, a irmã descartou a possibilidade de Rômulo ter sido alvo de alguma desavença. Morador de um bairro bastante violento e há dois anos trabalhando como motorista de aplicativo, Rômulo decidiu ingressar na área como uma forma de complementar a renda. "Ele sempre trabalhou como autônomo, fazendo alguns serviços em obras, mas quando não tinha nada ele ia rodar nos aplicativos de corrida", diz a irmã.

O Portal dos Procurados lançou um cartaz para ajudar nas buscas sobre o paradeiro de Rômulo. No momento de seu desaparecimento Rômulo estava utilizando o veículo da marca Fiat, modelo Palio, de cor preta, placa LQL-8330. Qualquer informação que leve ao desaparecimento de Rômulo Domingos, ligue nos telefones (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos (21) 98849-6254.

