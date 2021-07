Prefeitura de Japeri inicia vacinação de jovens a partir de 18 anos na próxima segunda-feira (26) - Marcos Porto

Publicado 23/07/2021 18:04

Rio - A Prefeitura de Japeri vai vacinar jovens a partir de 18 anos na próxima segunda-feira (26). Ao todo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está mobilizando sete polos de imunização, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para se vacinar, os moradores devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência no próprio nome, poderá apresentar no nome dos pais ou cônjuge, desde que comprove o parentesco.



Além deste público, seguem sendo imunizados: idosos, trabalhadores do setor industrial, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, metroviário, ferroviário, escolar, transporte aéreo e aquaviários; taxistas e motoristas de aplicativos, pessoas em situação de rua; trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; gestantes e puérperas com autorização médica; lactantes (independentemente da idade do bebê); pessoas com comorbidade ou deficiência permanente acima de 18 anos; profissionais de saúde e educação acima de 18 anos; forças de segurança e salvamento, forças armadas e trabalhadores portuários e de indústrias. Quem faz parte desses grupos, é preciso comprovar a categoria na hora que for se vacinar, seja ela trabalho ou doença.



A prefeita, que também é médica, Fernanda Ontiveros, destacou o avanço da vacinação e convocou toda população: "Estou muito feliz em ver o trabalho dando resultado e nossa imunização avançando. Agora, precisamos que a população faça sua parte. Temos sete pontos com profissionais capacitados para realizarem a aplicação da vacina. Juntos vamos vencer", destacou.



Os sete pontos de vacinação são:



- Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Av. Tancredo Neves, s/nº, Mucajá – Engenheiro Pedreira)

- Japeri Centro (Rua: Arruda Negreiros s/nº – Centro de Japeri)

- USF Santa Amélia (Rua Laura Cardoso, 61 – Santa Amélia – Engenheiro Pedreira)

- USF Delamare (Rua Pinaré, s/nº – Jardim Delamare – Engenheiro Pedreira)

- Academia da Saúde (Rua Francisco Russo, s/nº, no bairro Areal – Engenheiro Pedreira

- USF Vila Central (Rua Clair Antunes, S/Nº – Vil,a Central – Engenheiro Pedreira)

- USF Chacrinha (Rua João Salgado, Chacrinha, Japeri)