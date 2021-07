Município segue com aplicação da vacina para pessoas agendadas para receber a segunda dose do imunizante - Divulgação.

Município segue com aplicação da vacina para pessoas agendadas para receber a segunda dose do imunizanteDivulgação.

Publicado 23/07/2021 18:02 | Atualizado 23/07/2021 19:39

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta sexta-feira, que a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 foi suspensa em toda a cidade. O objetivo agora, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é garantir o estoque para as segundas doses programadas. A vacinação será retomada assim que o Ministério da Saúde enviar nova remessa de vacinas. Os postos de vacinação da cidade do Rio continuarão atendendo as pessoas agendadas para tomar a segunda dose nos próximos dias.

O prefeito Eduardo Paes já havia avisado em seu perfil oficial no Twitter , nesta sexta-feira, sobre um possível atraso no calendário de vacinação da cidade por conta de cerca de 7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 que ainda não foram liberadas pelo Ministério da Saúde. "Divulgamos nosso calendário de acordo com as chegadas informadas pelo ministério. Se não cumprirem corremos o risco de atrasar", disse Eduardo Paes.

Publicidade

Daniel Soranz, Secretário de Saúde do Rio também falou sobre as doses que estão com o Ministério da Saúde. No Twitter, o chefe da pasta disse ainda não há previsão para a chegada de novas remessas.

Infelizmente as 7,5MM de doses recebidas pelo @minsaude nesta semana ainda não tem previsão para distribuição, com o atraso nesta entrega teremos que suspender a aplicação de primeira dose da vacina contra COVID-19. @Prefeitura_Rio (1/2) pic.twitter.com/ZuFjZfKVle — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 23, 2021

Publicidade

Em entrevista ao RJTV2, Soranz garantiu que independente do fabricante da primeira dose, a segunda dose está garantida para a população a partir de amanhã. Ele explicou que espera já neste sábado realizar a aplicação de 30 mil doses. "É uma notícia muito triste pra gente aqui da Secretaria Municipal de Saúde[...] A gente já tinha percebido esse atraso nas entregas na semana passada por isso, essa semana a vacinação foi bem lenta com duas idades somente e infelizmente sem previsão de novas doses a gente não pode continuar a campanha porque vai acabar faltando ao longo do dia", explicou.

Questionado sobre qual seria a quantidade esperada pela SMS, Soranz disse que o município do Rio aguarda a chegada de, pelo menos, 300 mil doses. O Secretário explicou que conversou com o Ministro Queiroga nesta quinta sobre a nova entrega das vacinas e que tem havido troca na pasta, mas que continua aguardando as novas remessas serem distribuídas.

Publicidade

A Fiocruz, informou por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), que continua realizando entregas de doses da Oxford/Astrazeneca às sextas-feiras. Hoje, 3,8 milhões de doses da vacina covid-19 foram entregues ao Ministério da Saúde. O insumo foi liberado em duas remessas, sendo 197 mil doses direto para o Estado do Rio de Janeiro, e o restante indo para o almoxarifado do Ministério da Saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, as doses anunciadas ainda estão chegando para a pasta e depois de recebidas, elas passarão por um centro de conferência dos imunizantes, em Guarulhos. Depois desta etapa, é realizada uma reunião com estados e municípios para definir locais com mais urgência para o recebimento das doses para só a partir daí elas serem liberadas.

Publicidade

O planejamento do calendário anterior da prefeitura era de que toda a população adulta estivesse vacinada até 18 de agosto. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a meta é ter, 4.751.823 cariocas adultos imunizados com a primeira dose, representando 90% desse grupo.