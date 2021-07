Claudia Rodrigues é vacinada contra a covid-19 em São Paulo - Ag. News

Claudia Rodrigues é vacinada contra a covid-19 em São PauloAg. News

Publicado 17/07/2021 11:30 | Atualizado 17/07/2021 11:31

Empresária e assessora de Claudia Rodrigues, Adriane Bonato emitiu um novo parecer sobre o estado de saúde da atriz. Segundo ela, será necessário antecipar a segunda dose da Pfizer para a artista, para evitar que ela tenha novas crises de esclerose, já que a medicação que vinha usando para combater a doença precisou ser suspensa, pois poderia fazer Claudia perder a imunização contra o novo coronavírus.

"A gente estava aguardando sair todos os resultados dos exames da Claudia pra decidir o melhor caminho a seguir. Nós suspendemos a aplicação do Ocrevus (medicamento) hoje, porque além de todos os riscos que ela correria, ela também perderia imunização da Covid. Por isso nós estamos optando em antecipar a segunda dose da vacina da Pfizer, pra depois fazermos o Ocrevus daqui a três meses. E pra ter mais segurança e esperar pra fazer essa dose da medicação, ela vai tomar outra medicação também americana, a Midodrine, que serve pra estabilizar sua 'desautonomia' e assim evitar quedas e surtos até que ela possa tomar o Ocrvus", explicou a empresária.

Publicidade

Adriane Bonato também falou sobre a dor no braço que causou febre alta na atriz. "Quanto à dor no braço direito dela, foi descoberta uma inflamação bem acentuada, por conta de uma ruptura parcial do tendão, que causou a febre alta que ela teve. Optamos por fazer a infiltração no braço dela pra fazer a fisioterapia depois e tentar recuperar o tendão. Caso não recupere, ela terá que fazer uma cirurgia para costurar o tendão. Ela está passando muito bem, graças a Deus. Agradeço as mensagens de carinho e força neste momento", finalizou.