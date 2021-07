Influenciadora Jade Seba compra mansão em Angra dos Reis - fotos Divulgação

Publicado 17/07/2021 05:00 | Atualizado 17/07/2021 08:03

Jade Seba e o marido, Bruno Guedes, compararam uma mansão na praia de Geribá, Búzios, na Região dos Lagos do Rio. A 'Honu House', como o casal chama a nova propriedade, está avaliada em R$ 5 milhões. "A gente não tá acreditando, foi tanto tempo de negociação até a gente conseguir concretizar esse grande sonho", diz Bruno sem conter a felicidade.

Sobre o nome da casa, 'honu' significa tartaruga em havaiano. "Escolhemos esse nome pois a tartaruga tem vários significados pra gente, um deles é que o Zion ama tartaruga e nasceu no dia mundial das tartarugas", explica Jade.



Geribá é conhecida como a praia do surfe. A escolha do casal tem a ver com estar ligado à natureza. "Esse aqui é o nosso pedacinho do paraíso, onde passamos nossa mini lua de mel", conta Bruno.



O casal também criou um perfil no Instagram especialmente para a casa, @honuhouse. "Aqui vamos mostrar não só nossa experiência, mas também dar dicas sobre Búzios e todas as mudanças que queremos fazer aqui para deixar com a nossa carinha", acrescenta Jade.