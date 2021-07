Fábio Keldani e Isabella Taviani - Reprodução

Publicado 16/07/2021 19:09

O ator Fábio Keldani decidiu mostrar seu talento como cantor. Prestes a lançar um projeto musical, ele apresenta a sua primeira canção chamada 'Último Grão'. A música, que já está disponível em todas as plataformas digitais conta com a participação de Isabella Taviani “Isabella, além de uma profissional incrível, é uma pessoa que emana energia boa, e nós ficamos super felizes com essa parceria. A música é linda e quer passar uma mensagem positiva sobre términos e fins de ciclos entre duas pessoas. Ela fala sobre algo bonito, uma união que tinha tudo para durar, mas que o vento mudou a direção, e tudo bem”, conta Fábio.

Fábio não esconde a satisfação com a sua nova jornada diz que acredita que o público vá gostar da música. “Acho que o público vai curtir muito, porque a música é de certa forma a nossa cara, já que somos brasileiros românticos e sonhadores, que acreditamos até o fim. E as vezes dá certo né!”, brinca o cantor.