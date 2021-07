Orochi promove festa de lançamento de música e deixa vizinhança de cabelo em pé - Reprodução

Publicado 16/07/2021 18:12 | Atualizado 16/07/2021 18:13

Morando com sua equipe em um luxuoso condomínio no Joá, na Zona Sul do Rio, o rapper Orochi vem deixando alguns vizinhos de cabelo, nesta sexta-feira (16). O cantor, que vem se destacando no cenário da rima, está promovendo uma baita festa de lançamento de sua nova música de trabalho intitulada 'Assault Rio'.

O evento, que começou logo no início da tarde, tem direito a música alta, telão e muita badalação. Não precisa nem chegar muito perto da mansão onde o artista reside atualmente para conseguir escutar a música em alto e bom som.

Nos stories do Instagram, ele demonstrou não se importar com a insatisfação da vizinhaça: "Dia de lançamento e eu quero a tropa toda hoje reunida. Vizinho fica put*. Vambora, estrutura montada", disse o artista, enquanto mostrava todo o aparato montado para o evento.