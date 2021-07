Marina Ruy Barbosa e Guilherme Mussi - Reprodução

Marina Ruy Barbosa e Guilherme MussiReprodução

Publicado 16/07/2021 19:46 | Atualizado 16/07/2021 22:06

A atriz Marina Ruy Barbosa está em Cannes, na França, e adivinham quem estava com ela no jantar beneficente da AmfAR do badalado Festival de Cinema de Cannes: o deputado federal Guilherme Mussi (PP). É a primeira vez que a atriz aparece em público com o namorado. Claro que Marina não publicou nenhuma foto do encontro, mas faltou sorte para a ruiva, que foi flagrada em foto de um influenciadora búlgara, chamada Nina Dimitrova, que posou para uma selfie coma a atriz Nina Dobrev e o casal brasileiro aparece lá no fundo.