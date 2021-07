Arraiá do PU - Reprodução

Arraiá do PUReprodução

Publicado 16/07/2021 18:21 | Atualizado 16/07/2021 19:56

Parece que deu ruim para uma festa, que seria realizada na noite desta sexta-feira (16), no Parque União, no Complexo da Maré. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que realizou uma ação preventiva para retirada de suspeitos do Ciep Professor Cesar Pernetta, estariam utilizando instalações da uma escola como base para suas investidas e preparavam a realização do 'Arraiá do PU', um evento que, segundo as informações policiais, seria promovido pelo tráfico. Na filipeta da atração, estavam previstos shows de Filipe Ret e TZ da Coronel, além de outras atrações.

A operação chegou a interditar a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, duas das principais vias de acesso da região. Policiais do Comando de Operações Especiais (COE)apreenderam um fuzil, um revólver e material para realização de evento festivo como bebidas, tendas e equipamentos de som. Cerca de 40 indivíduos foram presos no interior da escola.

