Ana Clara e Rhudson Victor - Reprodução

Ana Clara e Rhudson Victor Reprodução

Publicado 16/07/2021 18:38

Parece que Ana Clara Lima tem uma torcida grande dentro da Globo para apresentar o 'Big Brother Brasil' já em 2022 e uma das pessoas que estão apostando as fichas na ex-BBB é o humorista e apresentador Rhudson Victor, que já dividiu bancada com a filha de Ayrton Lima, que ficou conhecido como o 'Papito' no 'BBB 18', no Rede BBB. "Ana Clara é uma menina de coração gigantesco e amo demais. Ela é uma ótima profissional, amiga super companheira e aconselhadora. Então, se ela de fato ocupar este lugar, eu quero muito que isso aconteça. Eu torço pelo bem dela, pelo sucesso dela e ela sabe de disso", disse Rhudson.

Ele também contou em entrevista ao programa PAPOcast no Club, apresentado por Felipe Reis, a sua trajetória na comédia e depois nas redes sociais. "Eu comecei fazendo stand-up em 2017 e fui seguindo minha vida. Trabalhava em açougue, tranquei faculdade de história e fui focar mais na comédia mas só quebrei minha cara. Eu saí do Rio, fui morar em São Paulo mas aí veio a pandemia e precisei voltar. Como eu fazia stand-up,estava acostumado a falar né? Então como eu não tinha como ter público eu liguei a câmera e comecei a fazer os vídeos. Chegou um projeto do Felipe Neto em novembro. Fui um dos primeiros a ser selecionado, aí meu vídeo foi super legal e me chamaram para fazer o segundo. Acredito eu que a Globo me conheceu por este trabalho e me chamou para apresentar o Rede BBB".