Publicado 16/07/2021 17:24

Ex-namorado de Sabrina Sato e Cleo, João Vicente de Castro já perdeu a conta de quantos nudes ele recebe e assume que gosta da ousadia dos seus seguidores: "Recebo muitos nudes. Eu gosto de receber nudes. Adoro receber nudes e agradeço. Mas acho que é normal, pessoa pública é assim, existe essa coisa meio de mitificar. Tem assédio, sim. Antigamente, e é uma coisa que eu não faço mais, eu me sentia obrigado a pegar todo mundo que queria me pegar, toda mulher que eu achava interessante", revelou o apresentador do 'Papo de Segunda', do GNT

Aos 38 anos, João Vicente que atuou na novela "Espelho da Vida', na Globo em 2019, contou à revista Quem gosta muito de fazer sexo e todas as suas relações foram consensuais. "Eu nunca forcei sexo. Estou falando da mulher dizendo ‘não’ e o homem insistindo. Nunca tive isso, não tenho nem tesão nesse tipo de relação", admite.

O ator João Vicente de Castro, de 38 anos, revelou que recebe muitos nudes de seus seguidores nas redes sociais, e que agradece as pessoas que enviam fotos íntimas para ele.

Em entrevista à Quem, o artista falou abertamente sobre sexualidade, afirmou que para ele o "sexo é lindo", e que hoje em dia ele já não se sente mais "obrigado a pegar todo mundo" que também deseja pegá-lo.