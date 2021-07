Luciano Szafir - reprodução instagram

Publicado 16/07/2021 12:48 | Atualizado 16/07/2021 12:56

Um novo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa de Luciano Szafir, que segue internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, mostra a evolução clínica do quadro de saúde do ator, apesar de os médicos ainda não terem uma previsão de alta.

"O ator e apresentador Luciano Szafir permanece apresentando evolução satisfatória e já retomou a alimentação por via natural. Ele se encontra em progressão de fisioterapia motora e respiratória, ainda em ajustes medicamentosos. No momento, sem previsão de alta do hospital Copa Star", informa o boletim.

Apesar de já curado da Covid-19, Szafir continua internado para tratar as complicações causadas pela doença. Aos 52 anos de idade, Szafir está no Hospital Copa Star desde a última sexta-feira (9), após uma transferência do Hospital Samaritano, na Barra, onde foi internado no dia 22 de junho, depois de contrair, pela segunda vez, a Covid-19. Na quarta-feira (7), o ator precisou passar por uma cirurgia abdominal por causa de complicações causadas pela doença.



Szafir teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).