Bianca Andrade - Reprodução

Bianca AndradeReprodução

Publicado 16/07/2021 10:41

Bianca Andrade e o marido Fred deram entrada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, nesta sexta-feira (16). Grávida de 9 meses, a ex-BBB pode dar à luz ao primeiro filho do casal, Cris, a qualquer momento. Bianca compartilhou no Instagram uma de suas últimas fotos com barrigão. Ela posou toda sorridente ao lado do marido youtuber.